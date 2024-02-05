遊韓免帶現金 台灣Pay綁卡免跨國手續費 15%超高回饋 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 13:00

台灣「TWQR」（QR Code 收款服務）成功進軍韓國，即日起民眾前往韓國旅遊、洽公或遊學，不必兌換滿手韓元現鈔，只要帶著一支手機，就可透過台灣 PAY 綁金融卡，直接在 3.5 萬家標示「TWQR」的特約商店掃碼購物，即日起到 4 月底前還可享有 15% 超高回饋。

為力挺台韓友好、慶祝「TWQR」於韓國正式開通，兆豐銀行董事長雷仲達除親臨韓國，見證台韓金融合作的歷史性時刻，現場更親身示範，如何在便利商店使用「TWQR」購物，輕鬆入手高達 15% 回饋。

根據觀光署統計，去 (112) 年韓國為國人出國旅遊第三名，不僅疫情前每年互訪人次高達 250 萬人，兆豐銀行統計也發現，去 (112) 年因國境開放、海外消費力道強彈，在韓國的刷卡交易年成長就高達 43%，其中刷卡消費次數最高的前五大通路分別為餐廳 (20.3%)、直銷 (10.66%)、超市 (6.4%)、百貨 (5.98%) 及精品 (5.42%)，而以交易金額排名則為免稅店 (12.22%)、百貨 (11.9%)、零售店 (9.6%)、飯店 (7.8%) 及直銷 (6.93%)，顯示兩國在旅遊觀光產業的密切互動本就不在話下，加上此次「TWQR」開通勢必可再替雙邊金融交流如虎添翼。

值得一提的是，為讓民眾可以一支手機買遍韓國大街小巷，此次「TWQR」正式開通即導入 3 萬 5 千家國人熱愛掃貨的特約商店，小如街頭巷尾隨處可見的 CU 便利超商及 GS25 便利超商，還有旅客最愛逛的新世界百貨，都能享有高達 15% 回饋，未來在韓國最大收單機構 BC Card 公司推動下，預計還會有超過百萬家商店加入，讓民眾可靠一支手機就能暢遊韓國。

兆豐銀行也提醒民眾，出國前記得先向銀行確認金融卡或金融帳戶已開啟「跨國服務功能」，接著綁定好台灣 Pay，就可在韓國貼有「TWQR / 台灣 Pay」的特約商店掃碼支付享受購物，除免付 1.5% 海外交易手續費，所有海外交易也會以台灣銀行前一天的匯率清算以新台幣扣款。