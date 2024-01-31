〈房產〉信義房屋： 1月房市表現不淡 總價1000-1500萬元自用宅受歡迎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 14:33

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 1 月房市交易狀況，選後房市買氣持續回籠，即使時間即將步入農曆春節， 1 月房市買氣淡季不淡，交易量僅較 12 月微幅減少，整體買氣穩定，其中又以總價 1000-1500 萬元的自用住宅交易表現最好。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年 1 月適逢春節期間，是交易最低迷的月份，今年農曆春節則是落在 2 月，1 月有完整的工作日，因此交易量出現明顯年增，而 1 月也是總統大選告一段落的時間點，加上買方又等不到房價回頭，因此自用客在靠近農曆年節前的買氣仍相當穩健，並未因為靠近過年而縮手等待。

信義房屋內部統計顯示，2024 年 1 月房市表現最好是總價 1000-1500 萬元的市場，每 4 間交易就有一間是該總價帶，且佔比還較前一個月提升，台北市總價 2000-2500 萬交易穩定，新北市則出現換屋型買盤，總價 2000-2500 萬元交易增溫，桃園市則是 4 成的交易都成交在 1000-1500 萬元，新竹總價 1500-2000 萬元交易最多，台中市同樣 1000-1500 萬元交易比重最多，高雄也是同樣狀況。