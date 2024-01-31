〈房產〉永慶：全台門市1月全台交易量年增逾倍 預期買氣將延續

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 10:34

1 月適逢春節即將到來，但房市購屋意願不減，永慶房屋統計全台門市 1 月全台交易量較去年 12 月微減 1%，若與去年同期相比則成長 1.06 倍，顯示 2023 年底的房市買氣延續，爲 2024 年房市開出紅盤。預期熱絡的市場氣氛有望延續至農曆年後，交易量能還有成長的空間。

根據永慶房產集團統計：與去年 12 月相比，台北微減 1%，新北持平，桃園成長 1%，新竹縣市與台中均量縮 2%，台南月減 1%，高雄則成長 2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2023 年 12 月受惠於年底購屋潮與新青安貸款政策的發酵，讓有意購屋的自住客積極進場，交易創 2023 年單月最佳，而 1 月雖有總統大選短暫不確定性因素影響，選前部分民眾略為觀望，但選舉結果底定後，市場回歸供需基本面，延續 12 月的買氣，民眾看屋意願不減，1 月房市交易量僅較去年 12 月微縮 1%，顯示房市交易量能穩定。

若與去年 1 月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量大增 1.06 倍，其中，新北、桃園、新竹縣市與台中都有超過 1.1 倍以上的增長，新北年增 1.15 倍，桃園成長 1.3 倍 %，表現最亮眼，新竹縣市年增 1.21 倍，台中年增 1.25 倍，台北成長 94%，台南年增 73%。高雄則成長 98%。

去年 1 月適逢農曆春節 10 天連假，創史上最長年假紀錄，房市交易天數大幅縮減，影響房市量能，加上年前民眾趕買年貨、大掃除，看屋、購屋腳步放緩，房市交易較為冷清，今年 1 月是完整的月，工作天數較長，交易量呈現大幅量增也實屬必然，但年增率超過 100%，也顯示目前市場氣氛與買氣明顯優於去年。