〈房產〉去年全台移轉單戶面積首度跌破30坪 面積史上最小

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 12:43

依內政部統計資料顯示，去年建物買賣移轉的平均面積首度跌破 30 坪，平均約 29.7 坪，顯示在高房價的趨勢之下，民眾只能以有限預算換取購屋空間，若與 10 年前相比平均的買賣移轉面積就少了 5 坪，除了高房價問題之外，中南部地區居住型態從透天轉為大樓，坪數減少最顯著，也爲導致出現越買越小的主因之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價相對的代價就是小宅化，台北市很早就出現推案 M 型化，不過小宅化的經驗正逐漸從北部往南蔓延，尤其過去北部建商在房價上漲過程，對於控制坪數與總價相當有經驗，當這波非雙北地區的都會區房價開始飆漲，建商也複製北部小宅化的經驗到南部推案，加上住宅型態也由大坪數的透天轉為電梯大樓，因此統計移轉的每戶面積越來越小。

統計顯示，去年建物買賣平均移轉面積 29.7 坪，不僅是首度跌破 30 坪，也是史上買屋面積最小的一年，10 年前建物買賣平均移轉面積還有 34.6 坪，20 年前平均買賣移轉面積則還有 46.6 坪，越買越小的趨勢顯著。

若以區域來看，平均購屋移轉面積最小的是北市的 24.2 坪，不過與 10 年前相比北市反而變化最小，變化最大的是南部區域，台南與高雄 10 年來買賣移轉平均每戶就少了 8 坪，減少坪數遠勝於北部地區，即使台中市也出現類似狀況，10 年來平均建物買賣移轉面積每戶減少 5.6 坪。