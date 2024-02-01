薪酬方案被法院否決 馬斯克推動將特斯拉註冊地改為德州

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 16:50

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四 (1 日) 在 X 平台上發文表示，他正在推動將公司註冊地遷至德州的計畫。

馬斯克引用了他在周二進行的民意調查，表示「公眾投票明確支持德州！」

馬斯克發表此文之前，的兩天前，德拉瓦州一名法官否決了他創紀錄的 560 億美元薪酬方案，稱這家電動汽車製造商董事會授予的薪酬「高不可測」，對股東不公平。

裁決後，馬斯克在 X 平台上發文稱，「永遠不要在德拉瓦州註冊你的公司。」

然後他在 X 上發起了一項民意調查，詢問特斯拉是否應該將其註冊地改為德州。在超過 110 萬張選票中，超過 87% 的人支持這項轉變。

根據先前馬斯克的薪酬方案，他並不支領薪水，他的薪酬方案是基於一系列與特斯拉財務成長相關的目標，每當馬斯克達成階段目標時，他將獲得相當於特斯拉已發行股票 1% 的股票。

德拉瓦州的裁決可能會威脅馬斯克作為世界首富的頭銜，因為他的大部分財富都與他在特斯拉的股權掛鉤。