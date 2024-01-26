鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-26 18:17

投資人消化了前一天的經濟數據，並展望另一個通膨數據，美債殖利率周五 (26 日) 下滑。

美東時間清晨 5:00，指標 10 年期公債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.109%；而 2 年期公債殖利率下跌 0.6 個基點至 4.308%。殖利率與價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國第 4 季國內生產毛額數據遠超預期，經濟年化成長率為 3.3%，高於經濟學家 2% 的預期。

與此同時，通膨持續放緩。聯準會監測長期通膨趨勢的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 2.7%，低於一年前的 5.9%。

投資人密切關注經濟數據，尋找有關聯準會何時可能開始降息的暗示。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家艾許沃思 (Paul Ashworth) 表示：「雖然第 4 季 GDP 成長快於預期，但潛在通膨繼續放緩，第 4 季核心 PCE 年化通膨率達到 2% 的目標。」「結果是聯準會春季初降息仍然是最有可能的結果。」