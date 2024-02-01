〈財報〉Keytruda銷售業績佳 默克上季業績優於預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 20:25

默克 (MRK-US) 周四 (1 日) 公布的第 4 季業績優於預期，其癌症免疫療法 Keytruda 的銷售強勁，是目前全球銷量最大的處方藥。

默克公司該季調整後每股獲利為 3 美分，但該公司不得不將每股獲利減少 1.69 美元，以支付日本第一三共公司 (Daiichi Sankyo) 55 億美元共同開發三種抗癌藥物的權利。根據 LSEG 的數據，分析師原本平均預期該公司每股虧損 11 美分。

當季營收從去年的 138 億美元增至 146 億美元。分析師平均預期銷售額為 145 億美元。

Keytruda 的銷售額成長 21%，達到 66 億美元，因為該公司增加該藥物在早期癌症中的使用，超過分析師預測的 65 億美元。Keytruda 全年銷售額達到 250 億美元，超過了艾伯維 (AbbVie)(ABBV-US) 風靡全球的關節炎藥物修美樂 (Humira) 巔峰時期的銷售額。

默克預計 2024 年銷售額將在 6.27 至 642 億美元之間，年增率高達 6.8%。分析師平均估計 2024 年銷售額為 635 億美元。

這家總部位於新澤西州的製藥商預計每股獲利在 8.44 至 8.59 美元間，高於分析師預期的 8.42 美元。

該公司還表示，正在啟動一項重組計劃，以優化其人類健康和動物健康製造業務，但沒有透露任何其他細節。默克本季 GAAP 業績中提列了與重組相關的 1.9 億美元費用。