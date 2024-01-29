等待本周關鍵數據和Fed會議結果 美債殖利率大跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-29 18:42

投資者期待本周的關鍵經濟數據和聯準會今年的首次利率決定，美國公債殖利率周一 (29 日) 下跌。

美東時間凌晨 5:19，10 年期公債殖利率下跌 5.9 個基點至 4.101%。2 年期公債殖利率下跌 3.7 個基點報 4.328%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待聯準會將於周三 (31 日) 做出的下一次利率決定，並關注本周公布的關鍵經濟數據。

聯準會的重要通膨指標 12 月個人消費支出 (PCE) 物價指數 環比上漲 0.2%，較去年同期上漲 2.9%。前接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅分別為 0.2% 和 3%。

聯準會 1 月會議將於周二 (30 日) 開始，周三將公佈利率決定。

投資人普遍預期聯準會將維持利率不變，並希望對利率前景有新的看法，尤其是在可能降息的情況下。根據芝商所的 FedWatch 工具，市場目前預計聯準會 3 月會議降息的可能性接近 50%。