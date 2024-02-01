美股重點新聞摘要2024年02月01日

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 08:22

今日操盤前瞻

Fed 利率決議

巴西、瑞典、英國央行利率決議

美股財報 (1/31 盤後)：高通 (QCOM)、Wolfspeed(WOLF)

中國 1 月財新製造業 PMI

歐元區 1 月 CPI

美國上周失業金數據、1 月 ISM 製造業指數

FOMC 1 月與上次聲明比一比：經濟活動穩步擴張、尚不合適降息

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間週四 (2 月 1 日) 凌晨 3 點公布貨幣政策決議，聯邦資金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25-5.50%，維持在二十二年來高點，同時持續縮減資產負債表。閱讀全文...

一文掌握 Fed 重點決策：修改聲明措辭、3 月不太可能降息、未準備好宣布軟著陸

美國聯準會 (Fed) 周三 (31 日) 一如預期按兵不動，將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 目標區間不變，基準利率繼續處在 22 年高點。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對本次聲明作出重大調整，刪除更進一步升息措辭，但主席鮑爾會後對 3 月降息的可能性潑冷水，指出需要看到更多通膨朝向目標回落的證據。閱讀全文...

智慧手機晶片銷售復甦 高通 Q1 業績高於預期 但財測遜色 盤後跌約 1%

胡潤世界 500 強 蘋果蟬聯榜首 台積電前十強

胡潤研究院週三 (31 日) 發布《2023 胡潤世界 500 強》榜單中，蘋果 (AAPL-US) 以驚人的 19.22 兆元人民幣 (下同) 的估值蟬聯榜首，微軟 (MSFT-US) 榮登后座，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 位居第三，台積電 (TSM-US) 擠入前十強。閱讀全文...

蘋果上季 iPhone 銷量可能僅溫和成長 中國市場擔憂仍在