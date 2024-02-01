〈財報〉智慧手機晶片銷售復甦 高通Q1業績高於預期 但財測遜色 盤後跌約1%

鉅亨網編譯許家華 2024-02-01 08:10

高通 (QCOM-US) 周三 (3 日) 盤後公布會計年度第一季業績超出分析師預期，係因手機晶片銷售額年增 16%，但第二季獲利預期遜色，盤後股價走跌。

高通周三收高 1.73%，盤後下跌約 0.81%，報每股 147.30 美元。

第二季財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 調查共識)

調整後每股獲利 (EPS)： 1.73 美元至 1.93 美元 vs. 2.25 美元

營收：89 億美元至 97 億美元 vs. 93 億美元

第一季 (12/24 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 調查共識)

調整後 EPS：2.75 美元 vs. 2.37 美元

調整後營收：99.2 億美元 vs. 95.1 億美元

純益：年增 24% 至 27.7 億美元或每股 2.48 美元 (去年同期為 22.4 億美元或每股 1.98 美元)

高通以製造智慧型手機晶片而聞名，包括將智慧型手機連接到蜂巢網路的數據機，以及高階 Android 設備的核心處理器。

在執行長 Cristiano Amon 的領導下，高通一直致力拓展於智慧型手機以外的市場，包括個人電腦、汽車和虛擬實境 (VR) 耳機，但隨著過去兩年全球市場的下滑，目前仍是主要的智慧型手機晶片供應商。

高通表示，第一季手機晶片出貨量年增 16% 至 66.9 億美元，是智慧型手機市場在經歷兩年下滑後的正面訊號。高通預計全球手機銷量將與去年同期持平。

Amon 稱 Android 市場在經歷 2023 年後趨於穩定，「那是修正的一年。」

值得注意的是，三星 1 月推出搭仔高通處理器的高階 Galaxy 手機，根據新協議，該業務將持續數年，從而排除三星放棄高通而使用自家晶片的可能性。

高通的物聯網業務包括虛擬實境耳機晶片，而該細分市場的銷售額下滑 32%，至 11.3 億美元。

高通正戮力向車廠和汽車供應商銷售晶片，但由於法規和行業需求，汽車零件的驗證週期很長，因此這個過程將需要數年時間。高通公布，新興的汽車業務 (QCT 的一部分) 銷售額年增 31% 至 5.89 億美元。

各部門營收

高通 CDMA 技術 (QCT) 部門：年增 7% 至 84.2 億美元

QCT 部門最大營收來自手機晶片，是大多數 Android 手機的核心處理器，同時也包括汽車、物聯網業務。

高通技術授權 (QTL) 部門：年減 4% 至 14.6 億美元

該部門包含 5G 和其他公司技術相關的授權許可費用。

Amon 在電話會議上表示，蘋果 (AAPLUS) 同意將其專利授權協議延長至 2027 年 3 月。