一文掌握Fed重點決策：修改聲明措辭、3月不太可能降息、未準備好宣布軟著陸

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-01 05:20

美國聯準會 (Fed) 周三 (31 日) 一如預期按兵不動，將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 目標區間不變，基準利率繼續處在 22 年高點。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對本次聲明作出重大調整，刪除更進一步升息措辭，但主席鮑爾會後對 3 月降息的可能性潑冷水，指出需要看到更多通膨朝向目標回落的證據。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) (圖: REUTERS/TPG)

重點一：政策聲明措辭修改

FOMC 在為期兩天會議結束後發布聲明表示，通膨在過去一年有所緩解，但仍處於高檔，並重申官員們仍高度關注通膨風險。

然而，談到央行政策時，委員會刪除上月聲明中考慮「任何額外政策緊縮」的措辭，排除了進一步升息的可能性。委員會表示，在考慮「對聯邦基金利率目標範圍進行任何調整」時，將仔細評估收到的數據、前景變化以及風險平衡。

本次聲明也刪除升息對銀行體系、經濟活動以及就業的影響，顯示 Fed 對於升息不阻礙經濟穩健成長已更有信心。

重點二：3 月不太可能降息

最新政策聲明並未暗示即將降息，僅稱在委員會對通膨持續朝向 2% 目標回落更有信心之前，不適宜調降利率目標區間。

鮑爾於會後表示，Fed 可能已經完成本輪緊縮周期所需的所有升息，若經濟大致上如預期發展，在今年某個時候開始放寬政策可能是適當的。但他也說，目前委員會尚未開始考慮降息。

鮑爾稱：「我們還沒有真正處於那個階段，還沒有降息的計畫。沒有積極考慮調降聯邦基金利率。」

鮑爾表示，Fed 必須看到更多證據，證明通膨可持續降溫。雖然過去六個月通膨下滑是一件好事，鮑爾正在尋找更廣泛的證據，證明物價正在下跌。在評估通膨數據時，其中有很大一部份是來自商品通膨，這意味著隨著通膨趨緩，服務業必須做出更多貢獻。

鮑爾並稱，Fed 正在尋找「更多好的數據」(more good data)，而非「更好的數據」(better data)，也就是良好數據的延續。

Fed 本次會議未發布最新經濟預測。截至 12 月會議，決策官員們預估今年將降息 75 個基點 (3 碼)。投資人此前預期，3 月可能是降息周期的開始，但鮑爾對此抱持質疑態度。

鮑爾說：「根據今天的會議，我認為委員會不太可能在 3 月的會議上達到這樣的信心水平，認為 3 月可以降息，這還有待觀察。3 月可能不是最有可能降息的時間，也不是我們的基本情境。」

重點三：距離實現軟著陸還有一段路

Fed 聲明指出，美國經濟活動持續穩步擴張，就業成長依舊強勁，失業率仍低。

儘管如此，鮑爾表示，目前還沒有準備好宣告經濟已實現軟著陸。「我當然對於我們所取得的進展感到鼓舞，但我們目前根本還沒宣告勝利，我們認為還有一段路要走。」

市場反應

華爾街觀點

BMO 美國利率主管 Ian Lyngen 認為目前還不清楚 Fed 是否會在 3 月採取降息行動。「雖然這不代表 3 月降息的可能完全被排除，但也不是對 3 月採取行動的認可。」

摩根大通資產管理首席全球策略師 David Kelly 認為，Fed 已經制定從 6 月開始降息的時間表。他在 Fed 聲明發布後接受 CNBC 採訪表示，Fed 正考慮在 6 月、9 月和 12 月進行今年的三次降息，前提是經濟持續成長。

Kelly 指出，目前沒有跡象顯示美國經濟會很快崩潰並陷入衰退。在經濟受到傷害之前，他們 (指 Fed) 只會看到更多風險傾向黏性通膨，而非經濟衰退。