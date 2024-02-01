美國線上新聞網站The Messenger宣布倒閉 存活不足1年

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-01 17:20

The Messenger 是一家雄心勃勃的線上新聞網站，自稱是無黨派數位媒體，並斥資約 5000 萬美元加大業務力度，但在經營僅 8 個月後，周三 (31 日) 突然關閉。

周三晚上，The Messenger 的網站上只有它的名字和一個電子郵件地址。

《紐約時報》最先報導了這一消息，創辦人 Jimmy Finkelstein 向震驚的員工發送了一封電子郵件，宣布立即關閉公司，並解雇了約 300 名記者和其他員工。

The Messenger 於去年 5 月推出，創辦人 Finkelstein 曾是《好萊塢報導》和《The Hill》的所有者。公司承諾在存在偏見和錯誤訊息的時代，提供「徹底、客觀、無黨派和及時的新聞報導」。

Finkelstein 表示，他沒有及早向員工告知倒閉的消息，是因為「直到今天早些時候」，他還一直在拼命籌集足夠的資金。「不幸的是我們無法做到這一點，這就是為什麼我們直到現在才與你們分享這個消息。」

他在郵件中表示，關閉「立即生效」是一個「痛苦的艱難決定」，「這確實是我最不想要的事情，我深感抱歉。」

該電子郵件附有一份「常見問題」文件，告訴員工不會有遣散費，最後一次薪資發放日期為 1 月 31 日。