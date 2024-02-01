蘋果上季iPhone銷量可能僅溫和成長 中國市場擔憂仍在

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 02:10

路透周三 (31 日) 報導，蘋果 iPhone 銷量在去年第四季可能成長 3%，有望寫下 5 季以來最佳增幅，但華爾街分析師預估，蘋果在中國恐面臨艱難的一年，除了北京政府的監管阻力外，還有華為崛起的競爭。

華爾街預估，蘋果最新旗艦產品 iPhone 15 不僅要面臨三星搭載生成式人工智慧 (Generative AI) 功能的新款 Galaxy S24，還有搭載中國本土製造晶片華為手機的激烈競爭。而生成式 AI 可能成為決定今年誰將奪得全球手機銷售寶座的核心因素。

儘管蘋果股價去年漲近 50%，但在所謂的「美股科技七雄」(Magnificent Seven) 的股票中，其漲幅敬陪末座。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周三盤中股價下跌 1.13%，每股暫報 185.97 美元。

報導指出，蘋果再中國遭遇一些阻力，中國官員表示 iPhone 在政府部門不受歡迎。根據市場研究機構 IDC 數據，蘋果去年第四季在中國出貨量下滑 2%。分析人士表示，在華為大受歡迎的情況下，安卓 (Android) 手機在中國大舉捲土重來。

天風證券分析師郭明錤在報告中表示，iPhone 面臨結構性挑戰，導致 2024 年出貨量大幅下降，包括高階手機設計新規出現，以及中國市場出貨量持續下滑。

蘋果將於本周四 (2/1) 美股盤後公布最新財報，其亮點可能是服務部門業務，當中包括來自 App Store、Apple TV 和 Apple Music 的收入。根據 LSEG 數據，在截至去年 12 月的一季，該部門營收可能成長 12.5%。

然而蘋果 App Store 在歐洲面臨阻力，從今年 3 月開始，歐洲新法規將迫使蘋果允許軟體開發商跳過其支付系統，向蘋果支付傭金。

另一方面，市場預估蘋果上季營收小幅成長 0.7%，可能結束連續 4 季的下滑頹勢。不過 Bernstein 分析師預測，今年蘋果 iPhone 銷量將下滑 3%，幾乎無法提振整體營收。

值得注意的是，蘋果 Vision Pro 於 1 月 19 日開始在美國接受預訂，此舉是該公司自 10 多年前推出 iPhone 以來最冒險的賭注。然而分析師預估，Vision Pro 在今年不會成為有意義的營收推動力。