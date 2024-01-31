美1月消費者信心指數升至114.8 創2021年底以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 02:41

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (30 日) 公布數據顯示，美國 1 月消費者信心指數升至 2021 年底以來新高，主因是受到美國民眾對經濟、就業市場、通膨的看法更加樂觀推動。

美國 1 月消費者信心指數升至 2021 年底以來新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 1 月消費者信心指數自去年 12 月修正後的 108 升至 114.8，為 2021 年底以來新高，略低於經濟學家預期的 115.0。與此同時，1 月現況指數飆升至 2020 年 3 月以來新該、預期指數則升至 6 個月新高。至於備受矚目的通膨預期方面，1 月消費者對未來一年通膨預期為 5.2%，創 2020 年 3 月以來新低。

1 月消費者對未來一年通膨預期為 5.2%，創 2020 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 聲明指出，1 月消費者信心指數上升可能反應出通膨放緩，預期未來利率將會降低，以及企業繼續囤積勞動力，就業狀況整體有利。

市場分析認為，消費者信心指數連續第三個月成長表明，至少去年年底家庭支出的部分強勁態勢將會持續下去。有彈性的需求、健康的就業市場再加上通膨預期樂觀，有望讓美國經濟成長保持在擴張的軌道上。

不過，該份報告也顯示消費者在 1 月的購買計畫有所降溫，預計購買汽車、住房和大型家電的消費者比例均較去年 12 月下滑。

惠而浦 (WHR-US) 預估今年的銷售額將弱於華爾街預期，這再次引發市場的擔憂，即消費者將不再購買大件商品。美泰克 (Maytag) 和 KitchenAid 品牌的所有者周一發布的業績也表明，房地產市場低迷。惠而浦財務長 Jim Peters 受訪時曾說：「我們繼續看到我們業務的非必需部分面臨壓力的環境。」

就業市場方面，1 月消費者的看法較去年 12 月有所改善，認為目前就業機會充足的消費者比例連續第三個月上升，達到去年 4 月以來的最高水準，同時認為就業機會充足與難找之間的差距也有所改善。經濟學家密切留意這項指標，以衡量就業市場健康狀況。

1 月消費者的看法較去年 12 月有所改善。(圖：ZeroHedge)