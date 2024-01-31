星宇航與道奇隊續約3年 北美中轉航網Q4將達初步規模

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 11:11

星宇航空 (2646-TW) 今 (31) 日宣布，繼與美國職棒大聯盟 MLB 洛杉磯道奇隊在 2023 年球季首度成為合作夥伴後，雙方確定再續約三年，星宇將積極搶搭日籍球星大谷翔平加盟而掀起的道奇熱潮，目標透過運動結合航空策略，深耕北美市場，預計第四季中轉航網將初具規模。

星宇航空台北 - 洛杉磯航線每日 1 班飛航，由新世代客機 A350-900 執飛，四艙等共 306 個座位，包括頭等艙 4 個、商務艙 26 個、豪華經濟艙 36 個和 240 個經濟艙，並於洛杉磯出發的航班獨家提供道奇隊聯名備品。