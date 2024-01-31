星宇航與道奇隊續約3年 北美中轉航網Q4將達初步規模
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 11:11
星宇航空 (2646-TW) 今 (31) 日宣布，繼與美國職棒大聯盟 MLB 洛杉磯道奇隊在 2023 年球季首度成為合作夥伴後，雙方確定再續約三年，星宇將積極搶搭日籍球星大谷翔平加盟而掀起的道奇熱潮，目標透過運動結合航空策略，深耕北美市場，預計第四季中轉航網將初具規模。
星宇航執行長翟健華表示，配合去年大聯盟賽季，於洛杉磯 - 台北航線首創推出球隊聯名機上備品，廣受往來美國和亞洲間的旅客好評，尤其本次續約搭上道奇隊近期揭曉的日本旅美球星黃金陣容─二刀流巨星大谷翔平以及日本最強投手山本由伸，有助進一步推廣星宇推廣國際知名度、展現對運動賽事的支持，並吸引廣大球迷搭乘。
星宇航空台北 - 洛杉磯航線每日 1 班飛航，由新世代客機 A350-900 執飛，四艙等共 306 個座位，包括頭等艙 4 個、商務艙 26 個、豪華經濟艙 36 個和 240 個經濟艙，並於洛杉磯出發的航班獨家提供道奇隊聯名備品。
星宇航目前共擁有 21 架航機，規劃今年引進 5 架廣體機，包括 4 架 A350-900 和 1 架 A330neo，於北美已飛航洛杉磯和舊金山兩航點，舊金山航線現每周 3 班，將於 3 月 20 日起增至每日 1 班，緊接著下半年將開闢第 3 個美國航點西雅圖，預計第四季中轉航網將初具規模。
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