鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-25 20:11

本月初遭遇空中事故的阿拉斯加航空集團 (ALK-US) 周四 (25 日) 表示，由於燃油和勞力費用增加，該公司第 4 季從去年同期的獲利轉為虧損。

然而，該航空公司的財報聲明並未詳細說明波音 737 MAX 9 飛機在 1 月 5 日飛行期間機艙面板脫落，留下矩形破洞、導致該機型停飛兩周多所造成的財務影響。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 周三 (24 日) 取消停飛令，但也禁止波音 (BA-US) 擴大其最暢銷的 737 MAX 窄體飛機的生產，預計這將對整體產業產生廣泛影響。

為在 2023 年底淘汰空客飛機，阿拉斯加航空在 2022 年訂購 42 架 737-10 和 10 架 737-9 噴射機。

阿拉斯加航空和聯合航空合占波音 MAX 9 機隊的 70%，事件發生後被迫取消了數千個航班。

阿拉斯加航空表示，預計將在周五 (26 日) 首先讓幾架飛機恢復飛行，並在 FAA 檢查之後，發現並立即修正了一架 737-900ER 飛機上的一個小問題。

停飛對該公司 10 月至 12 月當季業績沒有影響，由於強勁的旅遊需求，該季營收成長近 3%，達到 25.5 億美元。