〈ESG狂潮〉高雄水資源推動 山林水取得楠梓再生水廠BTO計畫投資80億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 13:40

山林水 (8473-TW) 與母公司力麒建設 (5512-TW) 及新宏興營造公司聯袂取得「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」，並設立高山林水務 (股) 公司，於今 (31) 日在內政部國土管理署吳欣修署長見證下，與高雄市政府進行簽約典禮儀式。本案預計 2028 年底開始供應再生水，將分 3 期供水，預計 2030 年底完成全期工程。

山林水指出，此 BOT 案可提供楠梓產業園區每日 7228 萬噸再生水，預計總興建金額達 80 億元。

山林水指出，此一 BOT 案，第一期於 2028 年底興建完成每日供應 2 萬噸，第二期 2029 年底完成將每日供應 3.5 萬噸，第三期 2030 年底完成將供應達每日 7 萬噸的再生水，而本案也將以高雄市永續發展藍圖的五大主題 (低碳、減碳、資源循環、永續、智慧科技) 作為興建營運發展的依循，並銜接永續發展目標 (SDGs)，共築低碳永續科技的再生水廠。

山林水目前興建及營運業務除了積極佈署污水處理領域外，目前正在營運中的國內首座公共污水產製再生水提供南科台積電晶圓製造用水的永康再生水廠，持續穩定供應再生水，且預計於今年將完成擴建，屆時可供應每日 1.55 萬噸再生水於南科使用，水資源再利用部分，還包含海水淡化領域 (澎湖馬公、七美、抗旱 2.0 台中緊急海淡機組及移機興達電廠繄急海淡機組)。