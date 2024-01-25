鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-25 20:19

西南航空 (LUV-US) 周四 (25 日) 表示，預計波音 737 MAX 飛機的交機量將減少，並且已將未能獲得認證的 MAX 7 機型排除在 2024 年機隊計畫之外。

由於飛機製造商面臨的供應鏈挑戰以及 MAX 7 認證的現狀，這家波音 (BA-US) 的忠實客戶預計今年將接收 79 架 MAX 飛機，而先前的估計為 85 架。

西南航空在財報聲明中表示：「公司目前的產能計劃並不假設 MAX 7 今年投入使用，而是取決於波音的生產能力。」

然而，隨著美國聯邦航空管理局 (FAA) 禁止波音增加 MAX 產量，部分航空公司可能會因產量凍結而受到「重大」影響；即使客機短缺可能會增加航空公司的機票定價能力。

在西南航空從其機隊計劃中刪除較小的 MAX 7 之前，聯合航空 (UAL-US) 本周也宣布將建立一個沒有大型 MAX 10 的機隊計畫；該飛機的認證也可能會被拖延。

MAX 7 的最大客戶西南航空去年 11 月表示，預計該飛機將於 4 月獲得 FAA 認證，使其能夠在今年 10 月和 11 月開始飛行。

該航空公司表示已加速少量 MAX 8 訂單，並將 3 架 2025 年 MAX 7 確認訂單轉換為 3 架 2024 年 MAX 8 確認訂單。

總部位於達拉斯的西南航空第 4 季淨虧損 2.19 億美元，合每股 37 美分，與去年同期幾乎持平，原因是新合約的機師獎金增加，導致營運費用增加 4.26 億美元。