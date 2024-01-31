〈台股盤前〉大盤技術性壓回後 資金仍將奔向AI相關電子族群

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 08:21

台股在面臨春節長假休市前賣壓，昨 (30) 日大盤收跌 85 點或 0.47%，收盤指數報 18034.63 點，成交值 2827.63 億元，但是在此一大盤技術性壓回的格局之下，資金仍奔向 AI 爲主的電子股及半導體類股，31 日大盤在測試 5 日線支撐同時，這也還是焦點所在。同時，台積電 (2330-TW) 爲重要指標。

國際間的可能重大變數目前仍沒有消除國際貨幣基金 (IMF) 預測「全球經濟軟著陸」在望，將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%，高於去年 10 月預測的 2.9%，原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施，而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變；值得注意的是，該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股走勢已站上所有均線之上，市場格局依舊偏多，台北股市短線並將維持高檔震盪走勢，今天的觀盤重點在 5 日線能否獲支撐。

三大法人 30 日在台北股市的進出方面，三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超 3.04 億元，其中，外資買超 15.2 億元，投信賣超 14.73 億元，自營商買超 2.57 億元。