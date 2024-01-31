〈台股盤前〉大盤技術性壓回後 資金仍將奔向AI相關電子族群
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 08:21
台股在面臨春節長假休市前賣壓，昨 (30) 日大盤收跌 85 點或 0.47%，收盤指數報 18034.63 點，成交值 2827.63 億元，但是在此一大盤技術性壓回的格局之下，資金仍奔向 AI 爲主的電子股及半導體類股，31 日大盤在測試 5 日線支撐同時，這也還是焦點所在。同時，台積電 (2330-TW) 爲重要指標。
國際間的可能重大變數目前仍沒有消除國際貨幣基金 (IMF) 預測「全球經濟軟著陸」在望，將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%，高於去年 10 月預測的 2.9%，原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施，而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變；值得注意的是，該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。
而美股今晨收盤主要指數表現來看，美股道瓊指數上漲 133.86 點，或 0.35%，收 38,467.31 點。那斯達克指數下跌 118.15 點，或 0.76%，收 15,509.9 點。標普 500 指數下跌 2.96 點，或 0.06%，收 4,924.97 點。費城半導體指數下跌 68.28 點，或 1.56%，收 4,319.99 點。NYSE FANG + 指數下跌 83.94 點，或 0.90%，收 9,274.96 點。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股走勢已站上所有均線之上，市場格局依舊偏多，台北股市短線並將維持高檔震盪走勢，今天的觀盤重點在 5 日線能否獲支撐。
三大法人 30 日在台北股市的進出方面，三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超 3.04 億元，其中，外資買超 15.2 億元，投信賣超 14.73 億元，自營商買超 2.57 億元。
自營商買超 2.57 億元，投信賣超 14.73 億元，外資及陸資買超 15.20 億元，外資連 8 日在台股買超金額達 1763 億元，其中外資買超最多的台積電。
重要市場訊息方面，聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TTW)、文曄 (3036-TW) 及友達 (2409-TW) 在今天盤後召開法人說明會，除 2023 年第四季業績的提出報告之外，也將 2024 年的營運展望。
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