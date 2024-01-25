鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-25 20:06

阿拉斯加航空 (ALK-US) 周四 (25 日) 表示，波音 (BA-US) 737 Max 9 飛​​機為期一周的停飛將使該公司損失 1.5 億美元。

1 月 5 日阿拉斯加航空一架航班出現門栓爆裂，美國聯邦航空管理局 (FAA) 第二天就將這些飛機停飛。FAA 周三 (24 日) 晚間表示，已批准檢查指示，允許該類型的飛機恢復運作。

阿拉斯加航空周三表示，首批 Max 9 航班最快將於周五 (26 日) 恢復服務，並將在 2 月初逐步恢復飛機服務。

機隊中擁有 Max 9 的兩家美國航空公司阿拉斯加航空和聯合航空 (UAL-US) 均表示，事故發生後不久，在初步檢查中發現幾架 Max 9 飛​​機上的螺栓鬆動。

阿拉斯加航空周四預測全年調整後每股獲利在 3 至 5 美元之間，其中包括 Max 停飛造成的影響。LSEG 調查的分析師預計調整後每股獲利平均為 4.93 美元。

阿拉斯加航空在停飛前預計今年運力將從 3% 增加至 5%，但是，「考慮到停飛以及未來交機延後的可能，預計運力增幅將達到或低於 2019 年的下限」。

事故發生後，阿拉斯加航空和聯合航空的執行長本周對波音公司表達了失望和憤怒。