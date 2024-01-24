星宇航寒假期間訂位率至少8-9成 將開航西雅圖

星宇航 (2646-TW) 公關長聶國維今 (24) 日指出，星宇正持續擴大北美航網布局，評估 8 月開出航西雅圖航線，而機師工會和長榮航空 (2618-TW) 勞資協商過程，有發現寒假期間散客訂位數明顯增加，1-2 月日本線訂位率達 90% 以上，東南亞和長程線也有 80-90%。

星宇目前飛北美每周僅 10 班，分別為洛杉磯 7 班、舊金山 3 班，預計舊金山 3 月會增加至 7 班、8 月飛航西雅圖，隨著今年將迎來 5 架新機，包括 4 架 A350 及 1 架 A330 新機，有助持續擴大北美航網，並加強旅客搭乘星宇中轉的市場。

為持續擴大中轉客源，星宇認為，馬來西亞、菲律賓和越南市場都還有努力的空間。

對於第一季，聶國維說，1-2 月寒假期間日本線訂位超過 90%，東南亞和長程線也有 80-90%，且票價與去年的高水準差不多，樂觀看營收動能持續暢旺。

另外，聶國維提到，星宇持續推動上市，但要等到明年才會確認是送件申請上市或選擇申請創新板。

星宇航目前飛航亞洲、北美共 21 個城市，今年已規劃開航清邁、函館和西雅圖，香港甫獲航權，而台中直飛國際航線將於 3 月 31 日開航，隨著需求增加將持續增班，籌備開闢新航點中。