在連漲9個月後 美國11月房價終見冷卻

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 22:49

根據 S&P CoreLogic Case-Shiller 全美房價指數，11 月房價較 10 月下降 0.2%。

雖然這看來可能不是很多，但卻是 2023 年 1 月以來的首次單月下降。10 月房貸利率大幅上升，達到 20 多年來最高水平，導致買房變得困難。

西雅圖和舊金山的跌幅最大，分別下降 1.4% 和 1.3%。同時，11 月有 6 個城市創下歷史新高，分別是邁阿密、坦帕、亞特蘭大、夏洛特、紐約和克利夫蘭。

全美房價仍然高於去年同期，年度漲幅相對於上月再次增加。較 2022 年 11 月成長 5.1%，高於 10 月 4.7% 的年增率。10 大城綜合指數上漲 6.2%，高於 10 月的 5.7%；20 大城綜合指數上漲 5.4%，高於上月的 4.9%。

標準普爾大宗商品、實物和數位資產主管盧克 (Brian Luke) 表示：「房價下跌，房貸利率達到頂峰，根據聯準會數據，房地美 30 年期固定利率房貸平均利率接近 8%。」「之後利率已下降超過 1 個百分點，這可能會支撐房價進一步年度上漲。」

底特律連續第二個月在 20 大城中年漲幅最高。11 月上漲 8.2%，其次是聖地牙哥，上漲 8%。

俄勒岡州波特蘭是唯一房價較前一年下降的城市，與 2022 年 11 月相比下降了 0.7%。

從地區來看，11 月的報告顯示，全美房價表現差異為 2021 年上半年以來最窄。