張教華請辭卸任 味全總經理及執行長由林建宏接任

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 17:05

味全 (1201-TW) 董事會今 (30) 日通過重大人事案，原任味全總經理及執行長張教華請辭卸任，並由林建宏接任總經理及執行長並自即日起生效。

新任味全總經理及執行長由林建宏，曾任全家便利店 (中國大陸) 顧問，到 29 日仍是味全法人董事康勝投資公司代表人，康勝投資公司昨日改派法人代表爲黃錫興，林建宏則於今日獲通過出任味全總經理及執行長。

味全爲台灣老牌食品廠，2023 年全年營收爲 214.76 億元，年增 7.53%，2023 年前三季稅後純益爲 2.26 億元，每股純益爲 0.45 元。

味全在中國大陸投資 2 條鋁箔包飲料生產線及 1 條高鮮味精生產線，都將在 2024 年投產，成爲挹注營運成長的動能。同時，味全在中國大陸市場經營，將強調營運水平及垂直的成長優勢，除現有的河北廊坊、浙江杭州及江蘇蘇州之外，並積極評估在華南的廣州設廠的可行性。