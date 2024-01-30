〈台幣〉股匯脫鉤 強升值9.1分至31.162元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 17:03

台北股匯市今 (30) 日呈現脫鉤走勢，加權指數終場下跌 85 點，不過，新台幣則收在 31.162 元，升值 9.1 分，台北外匯經紀公司成交值續縮至 8.67 億美元，接近封關前交投相對清淡。

新台幣今日以 31.22 元開出，隨即升破 31.2 元關卡，最高來到 31.136 元，升值 1.17 角，終場收在 31.162 元，升值 9.1 分，全日高低價差 8.4 分。

觀察主要亞幣，韓元升值超過 0.3%，泰銖升 0.3% 上下，新台幣升值 0.29%，人民幣小升約 0.05%，星元和港幣處在平盤附近。