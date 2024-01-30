〈台幣〉股匯脫鉤 強升值9.1分至31.162元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 17:03
台北股匯市今 (30) 日呈現脫鉤走勢，加權指數終場下跌 85 點，不過，新台幣則收在 31.162 元，升值 9.1 分，台北外匯經紀公司成交值續縮至 8.67 億美元，接近封關前交投相對清淡。
新台幣今日以 31.22 元開出，隨即升破 31.2 元關卡，最高來到 31.136 元，升值 1.17 角，終場收在 31.162 元，升值 9.1 分，全日高低價差 8.4 分。
觀察主要亞幣，韓元升值超過 0.3%，泰銖升 0.3% 上下，新台幣升值 0.29%，人民幣小升約 0.05%，星元和港幣處在平盤附近。
法人分析，美股財報季重頭戲登場，科技巨擘蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、超微(AMD-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Meta Platforms(META-US) 等將揭曉上季業績，牽動資金在電子和非電間的移動。
值得留意的是，美國周五將公布 1 月新增非農就業，市場預期由 21.6 萬人降至 18.0 萬人，但失業率預期由 3.7% 升至 3.8%，由於經據數據呈現溫和，有利資金面表現。
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