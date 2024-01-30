聯準會決議前比特幣轉升 站回4.3萬美元上方

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-01-30 13:40

經過上周的低迷走勢後，比特幣價格近日延續漲勢，周一 (29 日) 突破 4.3 萬美元後，繼續保持穩定。

根據 investing.com 報價，截至台北時間周二下午 13:13，比特幣價格報 43411 美元，24 小時漲 2.8%，過去 7 天漲 8.45%，其餘主流幣種也大多上漲，以太幣站上 2310 美元，升 1.88%，Solana 24 小時漲幅為 5.1%，過去 7 天升 19.7%，報 102.24 美元。

在期待已久的現貨比特幣 ETF 獲得批准後，比特幣經歷了大幅下跌，一度失守 4 萬美元關卡，但在近 5 日的漲勢後，今年以來已經重新轉為正報酬，去年底收盤價約為 4.2 萬美元。

今年初以前，比特幣的漲勢主要由現貨 ETF 獲批預期推動，但在獲得批准後，就遭遇強勁賣壓，由最高 49000 美元附近急挫。其中，灰度 GBTC 的拋售更讓一些投資者失望，不過隨著灰度賣壓減緩，比特幣價格也隨之止跌。

雖然 ETF 仍然是主要推動力，但它們並不是唯一的推動力。 投資者仍在關注宏觀因素如何影響價格。 特別是本周，聯準會政策會議將於周二開始。

市場預期，聯準會本周將暫停升息，CME FedWatch 工具顯示，聯準會維持目前 5.25%–5.50% 利率區間的機率為 97.9%。

投資公司 eToro 分析師 Callie Cox 表示：「利率環境仍然對比特幣有利。」 「通膨已降至聯準會的目標，他們有充分的理由在未來幾個月內降息。」