〈台幣〉股匯不同調 升值逾1角衝破31.2元關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 09:55

儘管市場預期美國聯準會 (Fed)3 月降息的機率已降至 50% 下，不過，非美貨幣今 (30) 日仍呈現偏強態勢，新台幣早盤衝破 31.2 元關卡，最高來到 31.138 元，升值 1.15 角，升幅近 0.4%，匯市強過股市表態，加權指數小跌 20 點，在 18100 點附近來回測試。

新台幣早盤以 31.22 元、升值 3.3 分開出後，隨即快速走高，最高來到 31.138 元，升值達 1.15 角，高低價差 8.2 分。

觀察主要亞幣，新台幣盤中升幅逼近 0.4%，其次為泰銖和韓元升 0.3% 上下，不過，人民幣升近 0.1%，星元、港幣處平盤上狹幅震盪。

據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，Fed 3 月降息的機率已從一個月前的 89% 大幅下滑至 48%。