〈台幣〉股匯不同調 升值逾1角衝破31.2元關卡
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 09:55
儘管市場預期美國聯準會 (Fed)3 月降息的機率已降至 50% 下，不過，非美貨幣今 (30) 日仍呈現偏強態勢，新台幣早盤衝破 31.2 元關卡，最高來到 31.138 元，升值 1.15 角，升幅近 0.4%，匯市強過股市表態，加權指數小跌 20 點，在 18100 點附近來回測試。
新台幣早盤以 31.22 元、升值 3.3 分開出後，隨即快速走高，最高來到 31.138 元，升值達 1.15 角，高低價差 8.2 分。
觀察主要亞幣，新台幣盤中升幅逼近 0.4%，其次為泰銖和韓元升 0.3% 上下，不過，人民幣升近 0.1%，星元、港幣處平盤上狹幅震盪。
據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，Fed 3 月降息的機率已從一個月前的 89% 大幅下滑至 48%。
法人分析，本周台股行情靜待美國科技巨擘陸續公布財報、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，目前 AI 伺服器組裝廠、高價 IC 設計與矽智財、散熱族群，個股大多維持強者恆強走勢，盤面資金仍鎖定電子族群，成交金額比重達 75%，惟留意高位階強勢股，不排除年關前湧現一波獲利了結賣壓。
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