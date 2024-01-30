落實公平待客 國泰產捐「不意外桌遊」老幼共學安全教育

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 14:19

為強化對高齡族群及幼童之全齡損防教育，落實公平待客及永續目標，國泰產險透過「不意外系列課程」，持續推廣老幼共學代間教育，於日前捐贈臺北市政府教育局「不意外糾察隊」安全教育桌遊 200 套，由國泰產險副總經理翁翠柳代表捐贈、臺北市教育局長湯志民代表受贈，並致贈感謝狀肯定企業嘉惠學生及高齡長者。國泰產險期盼藉由「不意外糾察隊」安全教育桌遊促進祖孫融合互動，傳遞交通安全新知識，降低交通事故意外發生。

根據交通部道安資訊網 2023 年交通事故死亡統計註，發現每三位中就有一位為高齡長者，且占自行車死亡事故比例最高。為此，長期深耕國小交通安全教育的國泰產險，特別將不意外系列課程擴大至高齡族群，與臺北市教育局代間學習基地產學合作，推廣老幼共學代間教育，日前於臺北市南港區成德國小辦理「行人安全友善・代間攜手同行」學習成果發表會，長者分享實際經驗、學童操作數位教學工具，不僅促進世代間互相學習理解，更藉由活動改變既有認知，傳遞交通安全新知，降低交通事故發生。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，「不意外系列活動」具體串聯了聯合國永續目標 SDGs，運用產險業核心職能「損害防阻」，以全齡損防教育為推動目標，針對各年齡層推出多元社會公益專案，透過深入走訪全台各個校園，協助社會大眾建立風險預防觀念，落實公平待客，並號召產、官、學共同參與，以更完善地保障民眾，建構更安全的社會環境，創造出三贏的局面，展現國泰產險實踐公平待客及永續發展的目標與決心。

國泰產險長期推廣「不意外系列活動」，依據不同族群風險採取不同對應方案，比如不意外校園、不意外騎士、不意外自行車、不意外長照等專案，自 2012 年起迄今舉辦超過 400 場宣導活動、觸及人數超過 29,000 人，運用損害防阻專業、關注各族群不同風險預防。國泰產險針對以往校園缺少安全教育專屬教材之痛點提出解決方案，其中「不意外糾察隊」安全教育桌遊即是以 108 課綱理念與精神來設計研發，而「不意外自行車 APP」課程則結合「AR 擴增實境」創新數位科技開發，透過新型態教學輔助工具及數位學習，讓小朋友在遊戲中潛移默化建立安全觀念，以確實減少事故發生。

臺北市教育局長湯志民表示，臺北市高齡人口已逾 55 萬人，佔全市總人口數的 21.93%，是六都高齡化比率最高的縣市，因此在《臺北市教育政策白皮書 - 臺北十大好學》特別提出「樂齡學」，未來將以公私協力方式推動樂齡學習，持續提升長者終身學習動機。感謝國泰產險在推動代間學習及交通安全教育的貢獻與努力，幫助長者與孩童學習到實用又能珍愛生命的交通安全知識，實現本市「世代共融共學」目標，一同打造臺北市成為安全友善的城市。

隨著台灣將邁進超高齡社會，國泰產險也長期關注高齡議題，以「健康維護、安全保障、知識教育」三大面向為主軸，打造有利於高齡長者安全、健康及終身學習的友善環境，並積極針對高齡、身心障礙及幼童等資訊落差族群進行風險知識教育宣導，組織內部從上到下全員參與投入落實推動，從客戶立場出發，解決「專業視角」下可能忽略的待客議題，落實多元友善、公平待客及企業永續的目標。