〈紐約匯市〉投資人觀望Fed決策 美元指數微升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-30 07:00

隨著投資人為聯準會 (Fed) 可能在周三 (31 日) 會議結束後推翻即將降息的預期做好準備，美元兌歐元周一 (29 日) 走高，美元指數微幅上揚。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.04%，至 103.47。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員認為 Fed 3 月降息的機率，已從一個月前的 89% 下滑至 48%，原因是經濟數據鞏固了美國經濟依舊穩健的看法。相較之下，歐洲國家經濟前景疲軟，使歐元對投資人的吸引力相對較低。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，美國的總體經濟情勢，看起來比歐盟國家和整個歐元區好很多。

周三會議結束後，市場預估 Fed 將維持利率不變，投資人將聚焦主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，他在 12 月的會議後表示 Fed 正在轉向降息周期。

歐元兌美元盤中一度貶至 12 月 13 日以來最低，截稿前貶 0.2%，至 1.0831 美元。歐洲央行 (ECB) 上周四將利率維持在 4% 不變，並重申對抗通膨的承諾。

Brown Bothers Harriman 貨幣策略全球主管 Win Thin 於報告表示：「ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在記者會上強調，關於降息的辯論還為時過早，但也重申可能從夏季開始調降借貸成本。拉加德也沒有反對貨幣市場對 ECB 寬鬆周期的積極定價。」

交易員目前已充分消化 ECB 在 4 月降息、全年降息近 150 個基點的預期。

英鎊幾乎持平在 1.2703 美元。英國央行即將在本周四 (1 日) 公布最新利率決議。

美元兌日元下跌 0.45% 至 147.48 日元。在三名美國軍人在約旦東北部敘利亞邊境的無人機襲擊行動中喪生後，投資人對日益增長的地緣政治風險保持謹惕。分析師表示，這種不確定性可能暫時為避險日元帶來提振。

截至台灣時間周二 (30 日) 約 6:00 價格: