鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-27 11:38

全球電信數據分析商現觀科技 (6906-TW) 於 15 日掛牌上市後，股價維持偏強走勢，本周更是大漲逾 26%，最高來到 222.5 元，衝破 2 字頭，並再創新高紀錄。

現觀擁有以 AI 手機定位、優化 5G 基地台通訊的特色技術，目前 AI 相關營收占比超過 90%。

據愛立信去年 11 月發布的行動趨勢報告指出，5G 強勁成長將令全球行動數據流量在未來 6 年增長 3 倍，預估全球 5G 用戶數至 2029 年將達到 53 億，而全球平均每支智慧手機數據使用量將從 2023 年底的 21GB，至 2029 年底達 56 GB 規模。

隨著全球 5G 應用快速擴張，現觀以自主開發的行動網路優化定位平台 (CovMo™) 切入市場，已掌握印度、澳洲、卡達與沙烏地阿拉伯等全球多個大型電信客戶合約，客戶續約率接近 100%，且經常訂單營收占比達 70-80%。

另一方面，現觀近年開發行動智慧廣告平台 (Mobility Intelligence™) 助力電信業者切入電子商務和媒體廣告領域，藉由數據分析精準行銷，攜手電信商數據變現，現觀認為，此業務的未來營運爆發性不容小覷。