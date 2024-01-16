看好5G建置加速！富蘭克林華美攜合庫 基建收益基金1/22開募

2024 年全球經濟仍受美國牽動，市場有些許不確定性變數，預計經濟將呈溫和軟著陸。富蘭克林華美投信今 (16) 日表示，全球基礎建設收益基金將於 1 月 22 日起展開募集，保管銀行為合庫，擬任經理人陳美君指出，有別於海外顧問團隊的追求資本成長，這檔台幣版的基金含有追求收益性質，除了瞄準全球政府的基礎建設政策外，同時看好 5G 建置及數位科技等新基建產業。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，今年在觀察美國經濟是否軟著陸或不著陸的同時，還是應該做好本身資產配置的規劃，面對高通膨時代，市場波動又具不確定性，而基礎建設股票不僅可以抵抗通膨，也有機會增加收益性。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金有台幣、美元、人民幣、南非幣等幣別，又具有累積型、分配型及後收型級別。陳美君說明，此基金有五大特色，包括低波動、現金流、對抗通膨、搶先機及流動性佳。

一、這類資產攻守兼備、具低波動特性；二、因具有契約或法令的政策保障因素，這類資產具現金流；三、公司營收常可與通貨膨脹連結，投資人反而受惠通膨上漲。

四、很多時候廠房未動工，但基礎建設先行，可抓住相關行業先機；五、透過基建基金來投資上市公司股票，較無須擔心流動性的問題，對一般投資人來說，具有不同幣別計價、且流動性佳，相對是一檔長期投資的好選擇。

陳美君表示，一般而言，基礎建設多為受政府監管的公用事業，企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整，因此公用事業或是基礎建設將不受物價上漲的波動影響。

回到市場面來看，為什麼現在是投資基礎建設的好時機？陳美君認為，由於 2018 中美貿易戰開打後，歐美企業將生產基地移回各自配合的工廠生產，因此生產成本墊高、物價跟著上漲，低通膨的時代過去了，基礎建設產業通常具有政府的定價能力，全球基建指數又具有長期抗通膨的能力，因此才能協助個人資產保留購買力，並且進一步能掌握收益來源。

富蘭克林華美投信認為，2024 年全球股票觀察重點仍在美聯準會何時開始降息，降息頻率以及美元走勢方向，在大環境感受明顯和去年有差異的同時，投資人應立即抓住仍在成長中的「新基礎建設」趨勢，例如科技及新能源等，並搭配既有的全球基礎建設更新計畫，一併掌握全球投資機會。