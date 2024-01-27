鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-27 18:02

「2024 富邦美術館國際館長論壇」今 (27) 日舉行，邀請來自日本、韓國、中國、新加坡、印度、澳洲等亞太區重要美術館 / 博物館館長與談，分享美術館 / 博物館共同面對的挑戰與各自之突破和創變，企圖尋求國際美術館之間共同合作及創新發展的可能，藉由經驗交流創造國際藝文共榮圈的藍圖，建構串聯全球美術館及洞悉相關趨勢的關鍵平台。

「2024 富邦美術館國際館長論壇」講者包括新加坡國家美術館 (NGS) 館長暨新加坡美術館 (SAM) 館長 Eugene Tan、日本森美術館 (MAM) 館長暨國立藝術研究中心 (NCAR) 總監 Mami Kataoka、印度藝術與攝影博物館 (MAP) 館長 Kamini Sawhney、澳洲動力博物館 (Powerhouse) 行政總裁 Lisa Havilah、韓國首爾市立美術館 (SeMA) 館長 Eun-ju Choi，以及 UCCA 尤倫斯當代藝術中心 (UCCA) 館長暨 UCCA 集團執行長 Philip Tinari 等六位亞太區重要美術館 / 博物館館長齊聚發表「企業擁抱挑戰—美術館全球化、去中心化的競爭與機會」之相關議題。

富邦美術館館長翁美慧表示，國際館長論壇作為富邦美術館正式揭幕前之前哨活動，宣告富邦美術館在面對全球文化版圖的合作之下，提出串聯全球建立國際連結深化交流的架構模式，整理並交織出全球美術館 / 博物館精彩觀點與策略。更呼應富邦美術館以引進國際、推介台灣成為文化樞紐為己任的目標，持續敞開對話、邁向全球共同願景的理念定位與國際能力，展現亞洲企業型美術館擁抱挑戰、開創新局的抱負使命。讓台灣看見世界，世界亦看見台灣。未來國際館長論壇也將打破疆界的限制，邀請亞太區以外更多國際美術館參與。