〈仁寶旺年會〉車電、5G與智慧醫療是重要成長動能 M&A是另一發展重點

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (17) 日舉辦旺年會，經營團隊會前舉辦記者會釋出最新展望，董事長許勝雄指出，除了 PC，仁寶積極投入新事業，包括車用電子、5G 以及智慧醫療都會是仁寶重要成長動能。總經理翁宗斌則提到，M&A(併購)也會是今年重點。

翁宗斌表示，去年因為新冠疫情結束，疫情帶來的紅利也跟著結束，許多客戶為消化庫存，加上通膨等因素，使得去年營運備受挑戰，仁寶營收也跌至兆元以下。不過情況逐漸轉好，去年前三季毛利率達 4.4%，打破「毛三到四 (毛利率 3% 至 4%)」魔咒，而今年主要目標是提升獲利，並調整公司體質。

翁宗斌進一步指出，今年上半年在 PC 方面仍然充滿挑戰，期望 AI PC 可以刺激整體 PC 市場，仁寶在 AI 布局也將不落人後。非 PC 部分則預估有雙位數成長，包括伺服器、車用電子、通訊 5G 以及智慧醫療等，都將對獲利有所幫助。

至於 M&A，翁宗斌說明，去年下半年開始積極採取策略，將會是今年的發展重點，可望帶動集團營運與獲利。

許勝雄補充，過去仁寶集團採「屯墾式」成長策略，透過內部的能量，包括人才、技術等，一步一腳印進到其他產業，並逐漸發散。不過現在調整為「掠奪式」的成長策略，也就是透過併購能有很多選擇，而被併購的企業其所擁有的人才、營運團隊等，也能讓仁寶快速進到新產業中，雖然獵頭式彼此需要時間磨合，但成長較快。