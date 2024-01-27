鉅亨網編譯段智恆 2024-01-27 02:30

美國電動車龍頭特斯拉本周四股價大跌使其在 2024 年伊始跌幅累積逾 20%，而摩根大通最新報告預估，特斯拉今年可能還會跌得更慘。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 周五 (26 日) 警告，特斯拉股價有很大的下行空間，因為該公司的降價策略既侵蝕利潤，又無法大幅提升營業收入。

Brinkman 維持對特斯拉股票的劣於大盤評等，並將未來 12 個月的特斯拉目標價下調 5 美元至每股 130 美元，降幅 3.7%。這一目標價意味著，Brinkman 預估，到今年年底，特斯拉的股價將在本周四收盤的基礎上再跌 28.8%。

本周三美股盤後，特斯拉公布去年第四季每股盈餘 (EPS) 年減 40%，營收成長超預期放緩至 3%，同時還預警，2024 年的產量成長將明顯低於 2023 年。

值得注意的是，特斯拉此次發布財報並未提供今年的交付目標，分析認為這很不尋常。特斯拉長期將其交付量的多年平均年成長目標定為 50%。分析師預估，特斯拉 2024 年將售出 220 萬輛車，較 2023 年成長約 20%，若成長放緩到一定程度，降價的空間也將消失。

在財報發布後首個交易日，本周四特斯拉股價開盤即跌逾 10%，最終大幅收跌 12%，創一年來最大單日跌幅。截至周四收盤，股價 2024 年初以來累計跌 26.5%。