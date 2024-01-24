〈紐約匯市〉美元指數登六周高點 日元兌美元震盪走低

在日本銀行 (央行) 維持超寬鬆貨幣政策，並暗示負利率政策於 4 月退場後，日元兌美元周二 (23 日) 震盪走低。美元指數一度升至六周高點，因人們預期，考量到美國經濟依舊穩定，聯準會 (Fed) 不會倉促降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 103.62。DXY 盤中一度升至 103.82，是 12 月 13 日以來最高。

日銀周二維持短期和長期利率目標不變，並暗示將盡快實現政策正常化。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「日銀對外溝通的細節表明，他們對通膨正朝向目標的看法感到更放心，這確實強化了 4 月政策正常化的預期。但目前還不清楚這對日元來說是否為重大事件，因為這是市場普遍預期的。」

日銀做出決議後，日元兌美元起初下滑，一度貶至 148.70 日元兌 1 美元，隨後反彈至一周高點，截稿前再次走軟，下跌 0.2% 至 148.36 日元兌 1 美元。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 並未如經濟學家預期，暗示央行是否會在 3 月或 4 月退出負利率政策，但他確實表示，日本看起來更有可能實現 2% 的可持續通膨目標。

其他貨幣方面，聯準會 3 月降息預期降溫，持續令美元受惠。

根據 LSEG 的利率機率 App，美國利率期貨市場預估 3 月降息的機率約為 40%，低於兩周前的 80%。期貨交易員押注 2024 年將降息五次，每次 1 碼，也低於兩周前的六次。

Serebriakov 表示，在美國數據保持韌性且外匯波動性下滑的背景下，人們可能對以日元作為融資貨幣的利差交易重新產生興趣，進而支持逢低買進美元兌日元。

在利差交易中，投資人通常借入日元或瑞士法郎等低利率貨幣，用於投資美元、澳幣或紐幣等收益較高的貨幣。

歐元盤中一度跌至六周低點，截稿前下跌 0.3% 至 1.0849 美元。一項銀行調查顯示，2023 年最後一季，歐元區銀行持續收緊信貸標準，但這麼做的銀行數量已較前兩年少。

歐洲央行 (ECB) 會議將在本周登場，市場預期利率將維持不變，但投資人關注的是央行對前景的看法。目前市場定價顯示 4 月降息是合理的。

英鎊小跌 0.15% 至 1.2688 美元。英國公布 12 月預算赤字降至 78 億英鎊，少於市場預期，可望為政府推動減稅政策鋪路。

在股市大幅下挫後，外媒報導指出，中國正在考慮祭出多項工具來穩定股市，消息為人民幣和澳幣帶來提振。截稿前，離岸人民幣匯價升至近兩周高點，報 7.1661 人民幣兌 1 美元。澳幣小漲逾 0.1% 至 0.6577 美元。

華僑銀行 (OCBC) 貨幣策略師 Christopher Wong 表示：「中國的消息觸發了風險貨幣，包含澳幣、紐幣等均走高。這是否只是說說而已還有待觀察，但若確實為真，風險貨幣可望進一步走強。」

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