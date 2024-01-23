日銀如預期按兵不動後 日元走貶 市場聚焦植田會後發言

日本銀行 (央行, BOJ) 周二 (23 日) 維持超寬鬆貨幣政策不變，符合市場預期，但日銀未明確暗示負利率政策可能的退場時機，市場聚焦總裁植田和男稍晚發言。

日銀宣布維持政策不變後，日元一度延續稍早跌勢，截稿前微升 0.1%，至 147.88 日元兌 1 美元。

央行聲明顯示，日銀結束為期兩天會議後，將短期利率維持在 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標水準維持在 0% 左右。

與此同時，央行在季度展望報告中將 4 月起新會計年度核心消費者通膨預估值，從 10 月的 2.8% 下調至 2.4%，但 2024 和 2025 會計年度通膨指標維持在 1.9% 不變。央行總裁植田和男將於周二稍晚召開記者會。

日本通膨率已連續一年多超出央行設定的目標，但植田一再強調，在升息之前必須先看到更多證據顯示通膨將持續維持在 2% 左右，以及薪資穩定成長。

日本去年「春鬥」加薪幅度達到約 3.6%，創下 31 年來最大增幅。部分調查和商業遊說團體指出，今年的加薪幅度超越去年的可能性愈來愈大。這是日銀為退出負利率政策所設定的關鍵先決條件。

至於能否成功滿足另一項條件，即服務價格穩定上漲，目前仍充滿不確定性。雖然日本服務價格已有所上漲，但多半集中在受惠於入境旅遊反彈或人力吃緊的產業。市場將關注稍後的記者會上，植田是否樂觀看待薪資隨通膨同步上揚的前景。

接受彭博調查的經濟學家認為，對日銀來說，4 月是結束負利率政策的最佳時機，因為這將給予央行時間去評估春鬥薪資談判的結果。