日銀總裁：物價前景高度不確定 結束負利率寬鬆環境仍持續

日銀 (日本央行 / BOJ) 周二 (23 日) 不出意外利率「按兵不動」，央行總裁植田和男放鴿表示，物價前景的不確定性仍然很高，即使負利率結束，寬鬆的政策環境依然會持續。

不過他同時指出，央行達成 2% 持續通膨目標的確定性正在逐步上升，並表示會仔細評估包括春季勞資談判在內的數據。市場分析預估，春季勞資談判有助於形成薪資 / 通膨的良性循環，日銀 4 月升息的可能性高達 90%。

植田和男周二在貨幣政策會議後的記者會上表示，物價前景的不確定性仍然很高，如有需要將毫不猶豫地加碼寬鬆政策。他說：「根據目前的經濟預測，即使我們結束負利率，貨幣環境可能仍將非常寬鬆。無法確定負利率結束後寬鬆政策將持續多久。」

植田和男還表示，進口驅動型的通膨已經觸頂，如果物價目標實現在望，將考慮是否還應維持負利率，但目前還很難說離退出負利率政策還有多遠。

不過他同時指出，實現央行通膨目標的確定性正在逐步上升，服務價格溫和上漲，仍在觀察通膨良性循環形成的進展情況，薪資上漲的漣漪效應正一點點向物價蔓延。他說：「我們仍然認為服務通膨正在逐漸加速已經成為一種趨勢。未來的焦點將是薪資上漲是否會影響物價，特別是服務價格。」

當被問及結束負利率之後，日銀是否仍會維持 YCC(殖利率曲線控制政策) 或大量購債操作，植田和男說：「我們希望避免對政策的連續性造成重大干擾。」

另一方面，植田和男也表示，日銀尚未全面掌握地震對經濟的影響，在 3 月會議前有一定數量的資訊可用，將密切留意地震對經濟的影響。

4 月是否升息 關鍵在春鬥結果

值得注意的是，植田和男指出，與 3 月政策會議相比，4 月的政策會議上將有更多的數據。他說工會在日本一年一度的春鬥——春季勞資談判中要求加薪，央行將仔細評估包括春季勞資談判在內的數據。

新加坡皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 預測，日銀 4 月升息的可能性仍高達 90%，6 月升息的可能性僅在 10% 左右。對此，知名金融部落格 Zerohedge 認為，也許日銀希望等到日經指數在接下來的 3 個月翻倍才會行動，屆時日元將會迎來爆發。

日銀周二上午公布 1 月利率決策，維持 YCC 及負利率政策不變，基本上符合市場預期，同時下調 2024 財政年度核心消費者物價指數 (CPI) 預期，以及 2023 年國內生產毛額 (GDP) 預期。