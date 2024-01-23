〈陸港盤後〉中國考慮砸人民幣2兆元救市 香港股市大漲

中國 A 股市場三大指數周二（23 日）收盤同步走高，港股飆漲，利多是知情人士透露，中國決策官員考慮砸約人民幣 2 兆元（2,780 億美元）救市，且國務院時隔半年再度宣示要穩市場、穩信心。



滬指周二收盤漲 0.53% 報 2,770.98 點，深成指漲 1.38% 報 8,596.28 點，創業板指漲 1.24% 報 1,687.61 點；兩市成交額合計人民幣 7,043 億元，「北向資金」淨買入 37.9 億元。

券商、煤炭、媒體、房地產等類股走高，半導體、電力、有色、石油、醫藥、銀行等族群齊揚；紡織服裝、旅遊、家電、家居、食品飲料等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤勁揚 2.63%，報 15,353.98 點，恒生科技指數勁漲 3.7%，報 3,147.81 點。

據《彭博》報導，不願具名人士表示，中國決策官員考慮砸約人民幣 2 兆元救市，銀彈主要來自中國國有企業離岸帳戶，將透過滬港、深港通投入 A 股市場。這筆錢是股市平準基金的一環。

消息人士說，當局還考慮透過中國證券金融公司或中央匯金公司至少向 A 股投入人民幣 3,000 億元的資金。

知情人士透露，政府官員也考慮其他方案。如果這些方案獲高層批准，最快本周政府就會推出部分措施。這些計畫尚未定案，仍可能出現變化。

上述方案凸顯了中國政府遏制股市賣壓的急迫感，這股賣壓導致滬深 300 指數在本周跌至五年低點。

更重要的是，安撫散戶投資人也被視為是維持社會穩定的關鍵，許多散戶因房地產長期低迷而受到重創。

與此同時，上證連破 2,900、2,800 點關卡後，中國國務院時隔半年再提穩市場、穩信心，強調要採取更加有力有效的措施，著力穩市場、穩信心，促進資本市場平穩健康發展。

據《第一財經》報導，中國國務院周一召開常務會議，聽取資本市場運行情況及工作考慮匯報，並強調「要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」。

這是 2023 年 7 月 24 日中共中央政治局會議強調「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，高層再次表態要提振資本市場信心。

A 股股市周一罕見恐慌性下跌，衝上微博熱搜。三大指數收跌 2% 以上，滬指跌破 2,800 點關卡。香港股市周一收盤延續跌勢，三大指數均寫下 2022 年 10 月以來新低，且恒生指數跌破 15,000 點。