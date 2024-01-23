四大財閥 印度股市的核心資產

2023 年以來一路狂飆，創下八年連漲紀錄，開年以來續創歷史新高，印度股市更擠下港股，躍居全球第四大股市…… 印度股市到底憑什麼？這背後離不開財閥經濟的支撐。

據《華爾街見聞》報導，國泰君安分析師王大霽在研究報告中表示，印度經濟在過去十年得以維持中高速成長，首先要歸功於與人口紅利伴生的強勁內需，其次也離不開印度財閥與莫迪政府的相互成就。

他指出，得益於財閥旗下上市公司在主要指數中的高權重，財閥利潤持續增長，帶動印度股市上漲，這些上市公司配發的大額分紅，也受投資人追捧。

印度四大財閥

財閥是家族式企業集團發展到一定程度的產物。

王大霽在報告中指出，印度的企業集團在某些方面與財閥相似，因為它們往往由家族控制，並在多個行業內擁有顯著影響力。

其中，塔塔家族（Tata）、貝拉家族（Birla）、安巴尼家族（Ambani）及阿達尼家族 （Adani）是四大代表財閥集團，不僅對印度經濟產生深遠影響，同時也在國際舞台上扮演重要角色。

塔塔家族

塔塔集團創立於 1868 年，創始人是 Jamsetji Tata，早期從事茶葉、 棉花及紡織品出口生意。

在幾代人經營下，目前塔塔集團名下業務涵蓋能源、工程、汽車、通訊、紡織、資訊科技、 材料、服務、消費、化工等領域，旗下公司主要有塔塔汽車、塔塔鋼鐵及塔塔咨詢。

數據顯示，截至 2023 年 3 月，塔塔集團上市公司總市值為 2,491 億美元，佔印度孟買交易所股票市值 4% 左右。其中，塔塔咨詢、塔塔汽車及塔塔鋼鐵的市值分別達到 1,428 億美元、196 億美元、155 億美元。

埃迪亞貝拉集團（Aditya Birla）

貝拉家族的埃迪亞貝拉集團以工業為主，主要業務包括：粘膠短纖、金屬、水泥、粘膠長絲、化工、化肥、金融服務、電信。

截至 2023 年 3 月，埃迪亞貝拉集團旗下超科水泥市值達到 268 億美元，是全球排名前五大水泥製造商；旗下格拉希姆工業市值達 131 億美元，是印度最大粘膠人造絲纖維出口商。

信實工業（Reliance）

安巴尼家族（Ambani）的信實工業是一家綜合性企業，主營業務包括：零售、數位服務、多媒體娛樂、石油天然氣、石油化工精煉等。

截至 2023 年 3 月，信實工業總市值高達 1,921 億美元。其中石油化工精煉、數位服務等業務的貢獻比率較大。

阿達尼集團（Adani）

阿達尼家族的阿達尼集團主營的業務包括：煤炭、能源、港口等。

截至 2023 年 3 月，阿達尼集團關鍵子公司阿達尼企業公司的市值為 243 億美元，跨足食用油和主食生產、機場運營及太陽能光電。

印度財閥集團的特點

與日韓財閥相比，印度財閥集團擁有以下特點：

市場影響力方面，印度財閥主要集中於國內市場，國際影響力相對較小。

相較下，三星、LG、三菱、三井等日韓財閥，憑借在電子、汽車、重工業等領域的領導地位，在全球市場中佔據重要位置。

產業層次方面，印度財閥主要專注於低端製造業，日韓財閥則聚焦於中高端製造業。

壟斷模式方面，印度財閥多依賴於國家特權獲得國內市場壟斷，日韓財閥則多半依靠自身技術和管理優勢維持市場地位。例如，三星在半導體和智慧手機市場的技術壟斷，以及日本企業在重工業和金融領域的專業化運作。

內部結構和管理模式方面，印度財閥傳統上以家族為中心，家族成員在企業的管理和控制中扮演著核心角色，使印度財閥在決策和運營上保持了一定的集中性和一致性。

日韓財團經歷了從傳統家族控制到更加現代化、專業化管理的轉變，這一轉變也讓股權結構從金字塔式轉變為網狀球體式的相互持股模式，在全球化過程中更加靈活，適應能力也較強。