紅海航線中斷 油輪運價飆升

根據多家媒體周一 (22 日) 報導，隨針對紅海航運的襲擊波及全球市場，在主要貿易航線上運輸燃料的成本正在飆升。另一方面，葉門的「青年運動」(Houthi)武裝組織聲稱對一艘位於亞丁灣的美國貨輪發動導彈襲擊，消息傳出後西德州原油期貨周一單日漲幅逾 2%。

波羅的海交易所 (Baltic Exchange) 的數據顯示，自今年年初以來，從歐洲西北部到美國東海岸的汽油日運費幾乎上漲兩倍，周一達到每日近 3.8 萬美元。

根據包括 Frode Morkedal 在內的 Clarksons Securities 分析師估計，船隊使用量較去年第四季的平均值上升了 2.5 個百分點。這些分析師在周一早些時候的一份報告中寫道：「貨運量上升的部分原因是，船隻在非洲周圍改道，導致現貨貨運量減少。」

幾家成品油油輪公司表示，他們將不再透過紅海運送貨物，以回應「青年運動」武裝分子對商船的攻擊，其中包括 Almi Globe 號在內的船隻正在繞著非洲航行，而不是穿過危險區域。

波羅的海交易所 (Baltic Exchange) 的數據顯示，從中東到日本的燃油運輸價格在一周內上漲了三分之二。而更長的航程意味著，現貨市場上可搭載貨物的船舶數量減少，從而限制了船舶供應。

另一方面，有媒體報導指出，當地時間 22 日，青年運動發言人沙瑞 (Yahya al-Saree) 聲明表示，組織已用導彈襲擊在亞丁灣的一艘美國貨輪「海洋爵士號」(OCEAN JAZZ)。對此，美國方面暫無任何回應。

截稿前，2 月到期的西德州原油期貨上漲 2.64%，至每桶 75.35 美元；3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.27%，至每桶 80.34 美元。