年底假期需求增 LG Display七季以來首次實現獲利

年底假期需求增 LG Display七季以來首次實現獲利 (圖:Shutterstock)
年底假期需求增 LG Display七季以來首次實現獲利 (圖:Shutterstock)

因年底假期間智慧手機螢幕和電視面板出貨量增加，南韓面板製造商 LG Display(LPL-US) 實現七季以來的首次獲利。

這家蘋果供應商周三 (24 日) 公布去年 10 月至 12 月營業利益為 1320 億韓元 (約 9867 萬美元)，符合本月稍早給出的預估，營收則年增 1% 至 7.4 兆韓元。該公司去年同期營業虧損為 8760 億韓元

財務長 Sung-hyun Kim 表示：「儘管因為總體經濟狀況長期不穩定，今年市場仍持續波動，但我們將強化 OLED 業務的競爭力。」

LG Display 表示，上季用於智慧手機的 OLED 顯示器出貨量成長，假期間電視和筆電等產品對中大型螢幕的需求也有所增加。

分析師預估，因季節性需求低迷，LG Display 本季獲利將下滑，但因電子產品整體需求改善，全年獲利表現有望優於去年同期 2.5 兆韓元的營業虧損。

LG Display 是蘋果新款頭戴裝置 Vision Pro 的螢幕供應商。分析師預估，今年 LG Display 將增加對三星電子的 LDE 面板供應，且隨著庫存去化與需求改善，小型和大型 OLED 面板的出貨量也會有所改善。

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