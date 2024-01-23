〈房產〉2個因素 12月五大銀行新承做房貸近千億創新高

中央銀行今 (23) 日公布 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額達 989.55 億元，月增 93.93 億元，創單月新高紀錄，央行解釋，主要是因年底有季節性交屋潮，再加上新青安貸款承做持續增長，占比已逾 36%。

央行說明，五大銀行新承做房貸創單月新高，反映年底有交屋潮，屬季節性現象，同時，8 月新青安貸款上路後，推升自住剛性需求，12 月新青安貸款衝上 360.99 億元，占五大銀行新承做房貸比重達 36.48%。

而 12 月房貸利率較上月上揚 0.008 個百分點至 2.079%，為連 2 升，央行說明，主因銀行貸款對象和地區利率相對偏高，但整體為微幅上升，變動不是很大，不至於說房市有過熱狀況。

據統計，六都 12 月的移轉棟數為 2.38 萬棟，年增 16%，而月增率大致持平，全年六都的建物買賣移轉棟數為 23.6 萬棟。

其中，12 月台北市 2380 棟，年增 12%，月減 2%；新北市 5828 棟，較上月微減 4%，但年增 17%。

桃園市 12 月移轉棟數 3900 棟，年減 1%，月減 1%；台中市 5699 棟，年增 16% 且月增 33%；台南市 2398 棟，年增 37% 但月減 25%；高雄市 3546 棟，年增 28% 而月持平。

信義房價指數統計，今年六都房價都寫下歷史新高，主要因通膨因素，造價與地價等成本居高不下，再加上部分市場似乎有些供不應求。

房仲業者指出，總統大選後不確定因素解除，房市農曆年後買氣可望回升，接下來要觀察 329 檔期房市大檔。