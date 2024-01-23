〈房產〉台積電先進製程尚未抵嘉 太保預售屋已年漲8.8%

市場傳出台積電 (2330-TW)1 奈米建廠計畫，可望設在嘉義縣太保市的科學園區。房仲業者統計實價登錄嘉義科學園區周邊的房價行情，預售屋則是漲勢驚人，華廈大樓從 2022 年每坪 26.1 萬元，到 2023 年平均單價 28.4 萬元，年漲 8.8%，而透天總價則從總價 1110 萬元，增至 1250 萬元，增幅達 12.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，嘉義縣近年積極推動產業轉型，目前擁有嘉義科學園區、大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區一、二期、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區及民雄無人機航太園區等 6 大新興產業園區，其中嘉義科學園區占地 88 公頃，若結合周邊台糖土地，有機會符合台積電建廠需求，為嘉義迎來新建設。

嘉義科學園區 2022 年 1 月開始推動，2023 年 5 月動土，一年間已為太保房市帶來利多，預計園區 2029 年完工，未來若台積電進駐，嘉義科學園區將和高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠、縣治特區、馬稠後產業園區等地，形成共同生活圈，且華泰名品城也將進軍嘉義高鐵站區，設立大型 Outlets 購物中心，使區域的產經發展與生活機能更加健全；由於太保房價在高鐵沿線尚屬親民，現階段供給仍以中古透天厝為主，總價千萬元左右就能買到 50-60 坪的透天產品，受市場青睞。

2023 年嘉義太保的預售大樓華廈均價 28.4 萬元，不僅比台積電放棄進駐的龍潭均價 27.5 萬元還高，更直逼平鎮的 28.9 萬元，房價表現絲毫不遜於北部都會區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，太保預售屋均價高於北部都會區的部分地區，主要是因太保的預售新案，幾乎都集中在高鐵站區、縣政特區等建設利多豐厚的精華區段。而北部都會區的龍潭、楊梅等地則恰恰相反，新案受限鬧區開發飽和，推案朝郊區擴散，甚至不少大樓華廈預售案，都坐落都計外的相對低價區，使區域整體的均價表現，低於部分推案集中精華區的中南部城鎮。