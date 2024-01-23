晶心科頒年度最佳合作夥伴 模型模擬業者Imperas獲獎

RISC-V 處理器 IP 業者晶心科 (6533-TW) 今 (23) 日宣布，頒贈 Imperas 為 2023 年度合作夥伴；晶心科指出，2017 年以來，Imperas 一直與公司合作，為全系列 RISC-V 處理器 IP 提供快速、指令精確的模型，並獲得公司認證，將 Imperas 的模型作為公司處理器核心的參考模型。

Imperas 與晶心科經典合作案例為具有複雜多核心 AI 加速器的超大規模運算客戶，該客戶最初在專案中使用 Imperas 技術進行指令集架構探索。接著，客戶事先在 Imperas 虛擬平台上使用快速模擬晶心處理器的 ImperasFPMs 開發軟體，並在收到晶片後的一周內即驗證完整的軟體堆棧 (software stack) 運行。

晶心科指出，虛擬平台 (軟體模擬) 是現今一種主流技術，用於早期軟體開發，同時也可在晶片設計定案 (Tape-out) 後 (After silicon) 進行全面、自動化的軟體測試，因此，部署虛擬平台的關鍵要素是高品質的模型，特別是處理器的模型。

此外，這些模型需要與一系列產業標準工具和設計流程相契合，其中包括 SystemC 和硬體模擬器 (hardware emulators)，Imperas 針對晶心科處理器 IP 最佳化的快速處理器模型 ImperasFPMs 即滿足要求。

晶心科提供各式 RISC-V CPU，從小型微處理器 (microprocessors) 到支援 RISC-V 數位訊號處理、浮點運算和向量擴展的多發射、亂序處理管線多核心應用處理器 (multi-core applications processors)，同時也是第一家開發完全符合 ISO 26262 標準的車規 SoCs RISC-V 處理器的公司，包括 ASIL-B 功能安全標準的認證，也可滿足高性能人工智慧 / 機器學習 (AI/ML) 的應用。

晶心科美國分公司總經理蕭明富表示，Imperas 提供高品質、快速的模擬模型，使客戶能夠在晶片 tape-out 之前，開發高度複雜的軟體堆棧，縮短上市時間並降低風險，該獎項是對晶心科和 Imperas 堅強夥伴關係的肯定。

Imperas CEO Simon Davidmann 表示，晶心科作為 RISC-V 國際協會的創始會員，從一開始就推動 RISC-V 指令集架構的規範，他們的 IP 為社群訂定非常高的標準，公司也透過自家的模型，支援晶心科客戶近七年，也深感榮幸能夠獲得年度合作夥伴獎，因為這肯定了整個團隊的努力和貢獻。