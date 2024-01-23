〈房產〉房仲全聯會：選後有5成民眾將啟動購屋計畫且認爲房價將走高

台灣總統大選落幕，由全國房仲全聯會在選後進行網路即時民調發現，約有 5 成民眾將啟動購屋計畫，並且認為房價可能持續上漲 5%-10%。房仲全聯會理事長王瑞祺表示，選後民眾對房市看法則以上升居多，是認為房價走勢將會向上，未來購屋成本會更高，擔心現在不買以後會更貴，其中又以年輕族群對房價的焦慮感最深。

房仲全聯會不動產智庫在選後針對「2024 年購屋計畫」進行網路民調，委由網路地產王協助執行，時間 1 月 15 日至 19 日止，總計回收有效問卷 2,050 份。其中對選舉結果的滿意度，其中有 52.4% 受訪者可能啟動購屋計畫；購屋目的以「首購」最高約占 53%；有 67.7% 認為 2024 年房價將會上升；65.6% 將會使用新青安優惠方案。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，選後民眾對於台灣經濟展望呈現觀望，但對房價的看法則以上升居多，即便如此，仍有半數以上民眾認為應該要進行購屋，應該是認為房價走勢將會向上，未來購屋成本會更高，擔心現在不買以後會更貴，其中又以年輕族群對房價的焦慮感最深。非自用部分，投資置產大於投資收租，顯示對房價上升期望值大於投報率，可能投報率還有上升空間。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄以交叉分析來看，31-40 歲約有 57.2% 可能將啟動購屋計畫，51 歲以上的換屋購屋比例將近 5 成；南部地區有 53.9% 將計畫購屋，北部地區也有 52.9%，過半民眾意欲購屋；中部地區約有 48.7% 受訪者計畫購屋。

不動產智庫委員陳韻如指出，就房價變動部分來看，以 20-30 歲年輕族約有 48% 看漲 5%-10% 最高，41 歲以上中壯族則有近 4 成認為房價持平，變動幅度在 5% 以內；北部地區及南部地區皆以上升 5%-10% 最高，分別為 41.3% 及 43.3%，東部地區更樂觀，有 28.6% 認為房價將上升 10% 以上。整體認為房價會下降的比例為 8.3%。另有 65.6% 民眾會使用「新青安優惠方案」。

王瑞祺表示，年輕族群對未來房價顯示出不安，建議政府應持續推動購屋優惠政策，降低年輕人對購屋的焦慮感，本次調查中，就有 65.5% 民眾表示將使用「新青安政策」，顯示政策受到大多數民眾肯定，成效良好。