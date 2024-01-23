〈房產〉造價高又缺工 去年Q3全台建物展期開工1.9萬戶創14年新高

由不動產資訊平台統計顯示，2023 年第三季建物展期開工總宅數達到 1.9 萬戶，創下 2009 年統計以來的單季新高，其中過去 8 季每季的展期數量都超過 1 萬戶，平均每季展期 1.5 萬戶，可以說是 2009 年以來最大的開工展期潮，主要原因可能是近兩年造價波動大，另外缺工與工資高漲也是影響原因之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波建物開工展期的大量期間是在 2015-2016 年，平均每季展期開工數量約 1 萬戶，當時主要面臨市場不景氣，開發商不願貿然進行開發興建，這波展期狀況更超越當時，可能與近年造價大幅上揚，缺工也是因素之一，也因為造價高漲缺工導致營造廠難發包，開發商也會謹慎評估開發時程，畢竟一旦開始動工興建，資金就要逐步到位，因此建商也會相當謹慎規劃整體開發的時程。

統計顯示，2009-2020 平均每季建物展期開工總宅數約 7000 餘戶，不過這波展期狀況相當普遍，2021 第四季到 2023 第三季連續 8 季展期開工都超過 1 萬戶，平均每季高達 1.58 萬戶，去年第三季展期開工更衝高到 1.9 萬戶，數量創下 2009 統計以來的單季新高，顯示開發商的開發期程可能比預期的更為放慢腳步。

如以六都來看，近年推案量大的台中地區，去年第三季展期開工達 4263 戶，其次是桃園市的 3544 戶，新北市的 2386 戶與高雄市的 2275 戶，數量最少的是台南市的 1571 戶。

曾敬德指出，建物展期開工狀況，對於大型開發商問題比較小，但小型開發商可能就會面臨到造價高昂與發包不易的問題。