〈以哈戰爭〉胡塞發射飛彈 稱擊中美國軍用貨輪 遭美方打臉

葉門叛軍胡塞發言人 Yahya Sarea 周一（22 日）表示，向一艘在亞丁灣航行的美國軍用貨輪「海洋爵士號」（Ocean Jazz）發射數枚飛彈，並擊中該船隻，但稍早前美軍已反駁這個說法。

Sarea 說，將繼續攻擊紅海航線上與以色列有關的船隻，直到以色列停止以哈戰爭，並解除對加薩走廊的封鎖。胡塞未在聲明中說明襲擊具體時間。

「海洋爵士號」是一艘懸掛美國國旗的重大件運輸船，美國國防部網站發布的訊息顯示，「海洋爵士號」曾在 2017 年被美軍承包，為美國海軍運輸和裝卸大型軍用設備。

美國海軍中央司令部則表示，胡塞聲稱成功襲擊「海洋爵士號」的說法顯然錯誤，海軍中央司令部一直與「海洋爵士號」保持通訊。

自以哈戰爭爆發以來，胡塞動用無人機和飛彈，多次襲擊紅海水域目標。美國和英國 1 月 12 日起連續對胡塞發動空襲，造成多人死傷。

據《紐約時報》報導，英美兩國表示，周一大規模打擊胡塞控制的葉門八個地點，以反制胡塞襲擾紅海航運。英美政府官員說，打擊目標包括火箭發射器、飛彈庫、倉庫、地下儲藏設施。

此次打擊是英美聯軍第二次發動大規模攻擊，且至少是美軍對胡塞發動的第八次攻擊。

另據《路透》報導，巴勒斯坦官員說，以軍深入加薩南部主要城市汗尤尼斯西部，周一襲擊了一家醫院，並包圍另一家醫院，切斷了傷員創傷救治，這是今年來加薩最血腥的戰鬥。

加薩衛生部發言人 Ashraf al Qidra 表示，汗尤尼斯一夜之間至少 50 人喪命，而醫院被圍困，意味著數十名死傷者無法得到救助。他說：「以軍阻止救護車從汗尤尼斯西部運走遺體和傷員。」