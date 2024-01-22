路透：A股暴跌 中國採取措施支撐人民幣

路透周一 (22 日) 援引四名知情人士消息報導，中國主要國有銀行周一採取行動支持人民幣，收緊離岸外匯市場流動性，同時在股市下跌時，積極賣出在岸美元。據悉，此舉的目的是防止人民幣在中國 A 股暴跌時貶值過快。

上證綜合指數周一大跌 2.7%，創下自 2022 年 4 月以來的最大單日跌幅，美元 / 離岸人民幣明日 / 次日遠期點躍升至兩個多月高點 4.25 點，反映出流動性狀況趨緊的跡象。

其中一名消息人士表示，離岸市場上的國有銀行縮減了對同行的貸款，導致人民幣升值，此舉有效收緊離岸人民幣流動性，並提高了做空人民幣的成本。與此同時，國有銀行也在岸即期外匯市場拋售美元，以防止人民幣快速貶值。

另有知情人士透露，為捍衛 1 美元兌 7.2 人民幣的水平，現貨美元拋售變得激進。所有消息人士都要求匿名，因為他們不允許公開討論市場狀況。路透報導指出，中國國有銀行通常在市場上代表央行，但他們也可以代表自己進行交易或執行客戶的指示。

法國外貿銀行 (Natixis) 亞太高級經濟學家 Gary Ng 表示：「這是一個明確的政策訊號，旨在穩定人民幣匯率，調整股市的負面市場情緒。」

今年以來，海外基金已經賣出約 16 億美元的中國股票，投資者信心受到全球第二大經濟體經濟的嚴重打擊。