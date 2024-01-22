ASML從雀巢手中奪回歐洲第三大股頭銜 投行看好展望升評股票

根據外媒周一 (22 日) 報導，荷蘭晶片設備公司艾司摩爾 (ASML) 從雀巢 (Nestle) 手中奪回歐洲第三大上市公司的地位，投行 Bernstein 分析師上修艾司摩爾的股票評等，對該公司的前景持樂觀態度。

艾司摩爾的股價周一升至兩年高點，估值約為 3,060 億美元，而包裝食品巨頭雀巢的估值為 3,010 億美元。在歐洲，只有諾和諾德 (Novo Nordisk A/S) 和 LVMH 的市值超過艾司摩爾。

對晶片製造商在高階設備上的支出復甦的希望，支撐艾司摩爾股價上漲。該公司先前預測，在今年營收成長有限的情況下，2025 年將實現「非常顯著」的成長。主要客戶台積電 (2330-TW) 承諾將保持高水準的投資，這反映對用於人工智慧 (AI) 應用的晶片的強勁需求。

Bernstein 分析師 Sara Russo 和 Chris Elias 周一將艾司摩爾的評等上調至「跑贏大盤」(outperform)，他們在一份報告中寫道，與同行相比，艾司摩爾的股價看起來「越來越有吸引力」。艾司摩爾股價去年上漲 35%，落後費城半導體指數 60% 的漲幅。

他們表示，儘管未來一年似乎充滿挑戰，但考慮到 2025 年的預期成長，這對艾司摩爾來說似乎是一個很好的切入點。

華爾街分析師最近對艾司摩爾更加看好。花旗集團 (C-US) 周一將催艾司摩爾列入積極的催化劑觀察名單，促使管理層維持對該公司 2025 年前景的看漲預期。同時，摩根士丹利 (MS-US) 將該股列為歐洲半導體公司的首選股。

不過，艾司摩爾的漲勢將在周三 (24 日) 面臨考驗，屆時該公司將公布去年第四季業績。分析師平均預估，該公司季訂單將較上年同期減少 40% 以上，凸顯近期需求面臨的挑戰。

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 美股 ADR 周一盤前上漲 1.59%，每股暫報 769.90 美元。