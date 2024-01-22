BioNTech乳癌標靶藥物進行三期試驗 挑戰阿斯特捷利康

BioNTech (BNTX-US) 及其合作夥伴 Duality Biologics 周一 (22 日) 表示啟動一項後期試驗，測試其針對某種類型乳腺癌的精準藥物，並與阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 和第一三共 (Daiichi Sankyo) 之間的競爭對手合作關係展開競爭。

新冠疫苗製造商 BioNTech 重新將重點放在傳統的腫瘤學基礎上。在與中國 Duality 的聯合聲明中表示，它們的藥物將在患有稱為 HER2 的特定細胞表面水平較低的晚期乳腺癌的女性身上進行測試。

HER2 是一種常見的腫瘤生長機制，已成為羅氏赫賽汀等成熟藥物的標靶。合作夥伴 Astra 和 Daiichi 進一步採用這個概念，推出抗體性藥物綴合物技術的領先藥物 Enhertu。

分析師預計該藥物每年將產生數十億美元的收入，主要是因為該藥物已被批准用於治療更多的 HER2 型乳癌患者，其中包括受體水平較低的女性。

BioNTech 和 Duality 表示，新的 III 期試驗將在腫瘤反應雌性激素或孕激素而生長、且 HER2 水平較低的患者身上測試這些藥物。

他們補充說，大約 40% 至 45% 的轉移性乳癌患者符合這些標準。