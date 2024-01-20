〈美股盤後〉晶片股強勢領軍 AMD、Meta締輝煌 標普登歷史新高

圍繞對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒，晶片股持續領軍向上，AMD、Meta 創歷史新高，美股主指週五 (19 日) 齊揚，標普漲超 1%，收在 4,839.81 點，打破 2022 年 1 月以來的收盤紀錄，寫下收盤歷史新高。

這一里程碑證實，標普指數自 2022 年 10 月 12 日收於低點以來一直處於牛市，同時也標誌著熊市的終結。

數據方面，美國密西根大學 (University of Michigan) 公布數據顯示，1 月初的消費者信心指數升至 2021 年以來新高，遠超經濟學家預期，同時短期通膨預期降至 3 年低點。此報告反映美國消費信心強勁，推動 10 年期美債殖利率一度彈升。

美銀引述 EPFR Global 數據指出，在截至 1 月 17 日的一週內，美股流入規模達 43 億美元資金，而科技股基金則錄得 8 月以來最大兩週資金流入 40 億美元。

政經方面，聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，加上美國消費者信心指數升至兩年半高位，市場最新普遍估計，聯準會最快要到 5 月才會執行寬鬆政策。

舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週五表示：「現在認為降息即將到來還為時過早，儘管我認為我們應該向前看，並詢問何時需要進行政策調整，這樣我們才不會束縛經濟。」她將尋找勞動市場開始動搖的任何早期跡象，以幫助她做出利率政策決定。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 稱，通膨持續下滑值得討論降息，儘管他並未給出聯準會 (Fed) 首次降息的時間點。

美國參眾兩院週四通過一項短期支出法案，避免在本週稍晚就陷入政府局部關門的困境，讓聯邦政府得以維持運作到 3 月。

美中金融工作組會議週四起連兩天在北京舉行會議，由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長內曼 (Brent Neiman) 共同主持，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方關切問題進行討論。

美股週五 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 395.19 點，或 1.05%，收 37,863.8 點。

那斯達克指數上漲 255.32 點，或 1.7%，收 15,310.97 點。

標普 500 指數上漲 58.87 點，或 1.23%，收 4,839.81 點。

費城半導體指數上漲 169.14 點，或 4.02%，收 4,375.65 點。

NYSE FANG + 指數上漲 191.36 點，或 2.17%，收 8,990.41 點。

標普 11 大板塊中以資訊科技和金融股領漲，有兩大板塊收黑，包括必需消費和公用事業。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王群起向上。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.02%；Meta (META-US) 上漲 1.95%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.20%。

道瓊成分股普遍走高。旅行家 (TRV-US) 大漲 6.72%；IBM (IBM-US) 上漲 2.78%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.34%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.1%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.48%。。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 暴漲 7.11%；美光 (MU-US) 上漲 3.17%；博通 (AVGO-US) 大漲 5.88%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.59%；輝達 (NVDA-US) 上漲 4.17%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.74%；德儀 (TXN-US) 上漲 4.04%。

台股 ADR 全數攀升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.43%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.26%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 揚升 1.22% 至每股 398.67 美元。外媒報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 一直努力向全球投資人募資數十億美元打造一家人工智慧 (AI) 晶片工廠，他的目標是利用這些資金建立一個製造半導體的工廠網路。

晶圓代工龍頭台積電 ADR (TSM-US) 走高 1.04% 至每股 114.20 美元，折溢價率為 14.69%，換算價 717.98 元。台積電去年第四季每股純益 (EPS) 達 9.21 元，超越市場預期，也指出未來 AI 營收 CAGR 高達 50%，將推升半導體產業成長，此外，資本支出、先進製程進度及海外設廠等議題都是法人關注焦點

在《華爾街日報》報導，歐盟監管機構可能阻止亞馬遜收購該公司的計畫後， iRobot (IRBT-US) 股價暴跌 26.93% 至每股 17.26 美元，自本月初以來，iRobot 股價已下跌超過 60%。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.55% 至每股 191.56 美元。蘋果 Vision Pro 在週五早上開始接受預訂後，需求激增。根據 Evercore 分析師 Amit Daryanani 的一份報告，不到一小時，預訂單的最早交付日期就從 2 月 2 日推遲到了 3 月 8 日。

梅西百貨 (M-US) 下滑 1.67% 至每股 17.63 美元。梅西百貨 週四表示計畫裁員約 3.5%，並關閉五家門市，以協助削減成本，扭轉銷售放緩的局面。

Meta (META-US) 走高 1.95% 至每股 383.45 美元。Meta 董事長兼執行長祖克柏週四 (18 日) 宣布，Meta 將斥資數十億美元購買輝達的 AI 晶片。

經濟數據

美國密大 1 月消費者信心指數報 78.8，預期 70.0，前值 69.7

美國密大 1 月 1 年通膨預期報 2.9%，預估 3.1%，前值 3.1%

美國密大 1 月 5 年通膨預期報 2.8%，預估 3.0%，前值 2.9%

華爾街分析

美銀財富管理高級副總裁兼傳統投資主管 Lisa Erickson 表示：「這確實是令人鼓舞的一天，4,800 肯定是一個難以超越的關鍵水平。因此，如果我們繼續朝這個方向前進，那將是一個非常積極的情緒訊號。」

瑞銀在一份報告中表示：「我們將美國資訊科技產業視為美股中最受青睞的產業，因為該產業對品質的偏好高於平均水平，並且有可能受益於終端市場需求的觸底反彈。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主